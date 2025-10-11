Еще два участка тепловых сетей капитально отремонтировали в Дубне

В Дубне завершается капитальный ремонт двух участков тепловых сетей. Всего в 2025 году заменили пять трасс труб большого диаметра в районе Большая Волга.

Капитальный ремонт завершили до начала отопительного сезона. До запуска трубы врезали в магистраль, специалисты проверили качество сварных швов и установили системы оперативного диспетчерского контроля.

Подрядчик благоустроил два участка, еще на одном завершает работы, другие два — в процессе. Засыпка идет у дома № 1 на улице Энтузиастов и вдоль улицы Попова. Самый протяженный участок трассы на улицы Попова растянулся на 1,5 километра и пересекается с проспектом Боголюбова. Подрядчик отмечает, задача в ближайшее время — перейти к асфальтированию. Ее поставил глава Дубны.

«Ежедневно контролируем ход работ по благоустройству участков теплосетей, где в этом году в рамках губернаторской программы проводили ремонт систем теплоснабжения. Задача — в октябре не только провести обратную засыпку, но и восстановить дороги. На следующей неделе основные работы должны быть завершены», — подчеркнул глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.