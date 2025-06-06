Еще два участка дорог отремонтировали в деревне Жостово в Мытищах

Сразу две дороги в деревне Жостово привели в порядок. Сотрудники «Мосавтодора» заменили асфальтобетонное покрытие на Осташковском шоссе и Центральной улице.

Завершились масштабные дорожные ремонтные работы на проезде, который соединяет улицы Центральная и Приозерная. Специалисты «Мосавтодора» заменили асфальтобетонное покрытие, а также обновили бортовой камень на участке длиной 187 метров и общей площадью 1242 квадратных метра. Этот участок дороги имеет особое значение как для местных жителей, так и для гостей округа. Именно он обеспечивает удобный и безопасный доступ к знаменитому музею Жостовской фабрики.

Заменили 3,616 километра асфальтобетонного покрытия и на Осташковском шоссе. Общая площадь обновленного покрытия составила 25 968 квадратных метров. Кроме того, по инициативе местных жителей было выполнено переустройство двух остановочных павильонов, что также способствовало повышению комфорта и удобства для пассажиров общественного транспорта.