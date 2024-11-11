Еще два спортивных комплекса открыли в Богородском округе

Школьные многофункциональные спортивные площадки открыли в Ногинске и Электроуглях. У ребят появились универсальные локации для игры с мячом, а также футбольное поле с искусственным газоном и беговая дорожка.

Спорткомплексы появились на базе Центров образования № 8 в Ногинске и № 28 в микрорайоне Вишняковские Дачи. Площадки оборудованы современными уличными тренажерами, универсальными площадками, также для болельщиков установлена небольшая трибуна.

Кроме этого, Центр образования № 8 присоединился к программе «Единая школьная спортивная лига». В рамках реализации данного проекта особое внимание будет уделено следующим четырем видам спорта: футболу, баскетболу, волейболу и шахматам. Уже сформированы команды с руководителями и наставниками. Так что теперь есть все необходимые условия и база для воспитания здорового поколения.

«Каждый раз, приступая к строительству того или иного объекта, мы всегда подчеркиваем, что здесь важен комплексный подход. Чтобы больше не возвращаться к данному вопросу. Да, были определенные проблемы со строительством спортивного ядра в Центре образования № 8 — сложно было его включить в госпрограмму, выбрать место, но дети должны развиваться. „Общими усилиями все сложности удалось преодолеть“, —сказал глава Богородского городского округа Игорь Сухин.

На спортивных площадкахможет заниматься спортом любой желающий. Комплексы программы губернатора «Открытый стадион» работают ежедневно.

Ранее развитие системы образования, строительство новых школ и работу региона по привлечению педагогов обсудили в правительстве Подмосковья. Губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что это приоритетные направления и важно держать высокую планку по каждому из них.

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