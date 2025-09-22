Еще два сквера благоустроят в Сергиевом Посаде осенью

В Сергиевом Посаде осенью завершается масштабное благоустройство общественных территорий по Народной программе «Единой России». В список вошли скверы в поселках Реммаш и Богородское, а также центральная площадь в Хотькове.

Всего на программу выделили более 120 миллионов рублей.

В Реммаше на месте старого сквера появится современное общественное пространство. Там проложат асфальтированные дорожки для прогулок, создадут площадку с плиточным покрытием, установят качели и парковые диваны из экологичных материалов. Особое внимание уделят озеленению территории.

«При формировании Народной программы было получено более шести тысяч заявок от жителей поселка с просьбой благоустроить этот сквер. Фракция „Единая Россия“ приняла единогласное решение изыскать в местном бюджете 17,5 миллиона рублей и создать для людей современное, функциональное пространство», — рассказал депутат Московской областной думы от «Единой России» Александр Легков.

Открытие сквера в Реммаше назначено на 30 октября.

«То, что нашу просьбу не просто услышали, а единогласно поддержали и нашли средства — это дорогого стоит. Ждем не дождемся открытия», — поделилась эмоциями местная жительница Анна Гордеева.

В поселке Богородское благоустройство сквера также близится к завершению. Там установят пять деревянных фигур в стиле традиционной Богородской игрушки, что станет главной особенностью проекта.

На центральной площади в Хотькове работы проводят на участке площадью 1,1 гектара. Там появятся подъездные пути и парковочную зону. Завершить работы подрядчики планируют к 30 ноября.

Ранее в рамках Народной программы «Единой России» в порядок привели сквер в селе Васильевское в Сергиево-Посадском округе. Там проложили асфальтированные дорожки, установили новые лавочки и современные системы освещения.