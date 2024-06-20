Еще два самовольно построенных объекта уберут в Мытищах

Фото: Пресс-служба Мытищи

Администрация городского округа Мытищи постоянно обрабатывает обращения жителей и проводит мониторинг для выявления и устранения незаконных объектов. Еще две самовольных постройки уберут в ближайшее время.

В июне апелляционный суд подтвердил законность требований администрации касательно демонтажа самовольных построек по адресу Челюскинский карьер, 3, где произошел незаконный захват земель. В ходе судебного разбирательства проведена экспертиза, и суд установил срок в три месяца на добровольное исполнение решения, после чего объект будет снесен муниципальными службами.

Также на улице Фабричной, 3 в микрорайоне Пироговский земельный участок использовался не по назначению: вместо возможного магазина или ресторана там функционировал автосервис, что недопустимо из-за близости газопровода и электрокабеля. Собственнику выделен месяц на добровольное устранение нарушений, после чего, если решение не будет выполнено, администрация округа приступит к сносу объекта в середине июля.

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