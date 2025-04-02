Еще два подземных перехода построят в Люберцах в 2025 году

Фото: Пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В Люберцах продолжают улучшать инфраструктуру для удобства и безопасности жителей. В округе строят два новых подземных перехода.

Один объект появится на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Красной. Специалисты уже начали облицовку стен. Основные работы завершены, поэтому движение по переходу откроют уже во втором квартале 2025 года.

Еще один подземный переход сейчас строят на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Смирновской. Рабочие приступили к разработке котлована.

Согласно плану, движение по этому переходу откроют в конце текущего года.

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