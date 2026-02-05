Еще два новых проката снегокатов открыли в Балашихе

Пока одни предпочитают пережидать морозы дома, другие выбирают активный отдых на свежем воздухе. В Балашихе этой зимой для любителей необычных развлечений появились новые пункты проката авторских электроснегокатов — так называемых «Кашалотов».

Прокат работает в парках городского округа и предлагает короткие, но яркие поездки. В зависимости от выбранного тарифа — детского или скоростного — катание занимает от пяти до 10 минут, однако при желании его можно продлить.

Электроснегокаты «Кашалоты» начали разрабатывать и производить в Подмосковье еще прошлой зимой. Конструкция сочетает гусеницу, как у снегохода, и платформу для ног, напоминающую мотособаку. К новому сезону техника прошла серьезную модернизацию.

«Мы заменили трекер — теперь при отключении интернета снегокат может работать через Wi-Fi парка. Переделали контроллер с точной регулировкой скорости, усилили пластик, доработали рулевое управление. Всего внесли порядка 30 изменений», — отметил территориальный управляющий шеринга снегокатов по Московской области Александр Корчуганов.

Кроме того, снегокаты «научили разговаривать»: они подают звуковые сигналы при запуске, сообщают о готовности к поездке, предупреждают о выходе с трассы и об окончании времени аренды.

Управление максимально простое — газ справа, тормоз слева, движение осуществляется по круговой трассе по часовой стрелке. Кататься можно даже в темное время суток. Взрослые разгоняются до 14 километров в час, дети — до шести. Трассы регулярно расчищают и выравнивают, поэтому даже при сугробах до 60 сантиметров за пределами парков здесь не буксуют.

Прошлой зимой прокат электроснегокатов в Балашихе работал только в центральном парке «Пехорка». В этом сезоне добавились еще два пункта — в парке «Солнечная» и в жилом комплексе «Пехра».