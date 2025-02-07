Еще два незаконных бизнеса пресекли в Мытищах

Сотрудники управления по выявлению и ликвидации самовольных объектов и полиция проводят масштабный рейд в деревне Болтино в Мытищах. На этот раз там обнаружили нелегальный хостел и шиномонтаж, которые находились на участке для личного подсобного хозяйства.

Ранее в населенном пункте уже выявили больше 20 незаконных объектов. Иски по ним передали в суд. Так, один из собственников организовал целый подпольный завод по изготовлению и поставке металлических изделий вместо личного подсобного хозяйства, как это положено по документам.

Помимо этого предприятия проверяющие обнаружили еще два незаконных бизнеса. Нелегальные объекты располагались на землях для личного подсобного хозяйства: шиномонтаж на первом этаже, на втором — хостел. Мусор и автозапчасти от машин, по словам жителей, вывозили на местную контейнерную площадку.

По словам представителей администрации, бесстрашие владельцев незаконного бизнеса, антисанитария, нарушение противопожарных и градостроительных норм безнаказанными не останутся. После рассмотрения документов на межведомственной комиссии, иски на нелегальные постройки передадут в суд для вынесения решения.