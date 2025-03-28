Еще два нестационарных торговых объекта снесли в Люберцах

Демонтаж несанкционированных торговых объектов продолжается на территории округа. Активная работа по приведению точек торговли к нормативному состоянию ведется по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Глава городского округа Владимир Волков сообщил, что недавно были снесены еще два нестационарных торговых объекта. Один из них, расположенный у дома № 92 по улице 3-е Почтовое отделение, разобрал сам владелец. Решение о демонтаже было принято после выявленных в точке общепита нарушений, включая отсутствие контрольно-кассовой техники, несоблюдения противопожарных правил и норм.

В торговой точке у дома № 68 по улице Инициативная, на который внимание властей округа обратили жители, специалисты также обнаружили ряд нарушений, в результате объект был снесен.

Владимир Волков отметил, что с начала 2025 года демонтировали уже 29 несанкционированных нестационарных торговых точек. Планируется в текущем году снести еще более 150 таких объектов в Люберцах, Дзержинском и Островцах.