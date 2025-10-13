Еще два многоквартирных дома отремонтируют в Мытищах в октябре
Подрядная организация продолжает выполнять замену внутренних инженерных систем в первом корпусе жилого дома № 1 на улице Щербакова в Мытищах. Ремонт фасадов завершается во втором корпусе жилого дома № 36, на Олимпийском проспекте.
Заместитель главы Мытищи Александр Хаюров провел регулярную еженедельную проверку хода выполнения работ на объектах капитального ремонта многоквартирных жилых домов. Представители депутатского корпуса, сотрудники фонда капитального ремонта, представители подрядных организаций, управляющих компаний, а также местные жители также присутствовали на встрече.
В первом корпусе жилого дома № 1 на улице Щербакова проходит модернизация систем холодного и горячего водоснабжения, а также канализации. Сейчас работы на крыше корпуса планируется завершить в ближайшее время. Завершение всех запланированных работ намечено до конца ноября, при условии обеспечения беспрепятственного доступа в квартиры для рабочих.
Комиссия осмотрела также первый и второй корпуса жилого дома № 36 на Олимпийском проспекте. Здесь завершается ремонт фасадов: один из корпусов полностью утеплен, отштукатурен и покрашен, в то время как работы по ремонту второго корпуса находятся на завершающей стадии. Александр Хаюров подчеркнул важность выполнения всех работ в срок и качество проводимых мероприятий, чтобы жители могли комфортно жить в своих обновленных домах.