Еще два многоквартирных дома отремонтируют в Мытищах в октябре

В первом корпусе жилого дома № 1 на улице Щербакова проходит модернизация систем холодного и горячего водоснабжения, а также канализации. Сейчас работы на крыше корпуса планируется завершить в ближайшее время. Завершение всех запланированных работ намечено до конца ноября, при условии обеспечения беспрепятственного доступа в квартиры для рабочих.

Комиссия осмотрела также первый и второй корпуса жилого дома № 36 на Олимпийском проспекте. Здесь завершается ремонт фасадов: один из корпусов полностью утеплен, отштукатурен и покрашен, в то время как работы по ремонту второго корпуса находятся на завершающей стадии. Александр Хаюров подчеркнул важность выполнения всех работ в срок и качество проводимых мероприятий, чтобы жители могли комфортно жить в своих обновленных домах.