Еще два магазина в Мытищах прекратили торговлю алкоголем

Рейды по выявлению фактов незаконной торговли алкогольной продукцией продолжаются в Мытищах. Владельцы магазинов в домах № 13Б и № 18 на улице Калининградской прекратили продавать запрещенные напитки после предупреждения администрации.

Сотрудники управления потребительского рынка и услуг администрации городского округа Мытищи проверили две торговые точки. Магазины находятся рядом с образовательными учреждениями и занимаются розничной продажей алкогольной продукции, что запрещено по закону.

«Ранее мы направили владельцам торговых точек предписания с требованием остановить продажу спиртного. Проверка показала, что по обоим адресам товар вывели из оборота», — сообщила заместитель начальника управления потребительского рынка и услуг администрации Мытищ Александра Кармишева.

Продажа алкогольной продукции находится под строгим и постоянным контролем администрации Мытищ. Рейды по выявлению случаев незаконной торговли спиртным в местах, где это запрещено, особенно вблизи образовательных учреждений, продолжатся.