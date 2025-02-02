Еще два катка открыли в Серпухове в эти выходные

В городском округе Серпухов на Рыночном проезде в Протвино и в парке «Зеленая зона» в Пущино в выходные заработали катки. Для жителей там организовали праздник с конкурсами, соревнованиями и подаркам.

Спортивное мероприятие «День здоровья» к открытию ледовых площадок провели по инициативе Общероссийской общественной организации «Здоровое Отечество».

Гостей праздника развлекали ростовые куклы и аниматоры. Всех желающих угощали горячим чаем со сладостями. Для детей прошли турниры по аэрохоккею, керлингу и другие состязания. Участников наградили призами.

Покататься на коньках можно каждый день по будням с 15:00 до 22:00, а в выходные и праздничные дни с 10:00 до 22:00. Катки оборудовали раздевалками, камерами хранения. На территории работают пункты проката.

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