Еще два фельдшера пополнили штат подстанции скорой помощи в Шатуре

Задача привлечения квалифицированных кадров успешно решается на Шатурской подстанции скорой медицинской помощи. Недавно благодаря программе «Приведи друга», инициированной губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым, к работе приступили еще два фельдшера.

В перспективе на подстанцию должны прийти еще четыре специалиста. «Это очень радует, потому что дефицит кадров небольшой есть. Мы будем укомплектованы лучше, и это даст поле для маневра в том плане, что удастся организовывать больше бригад в отдельные дни», — рассказала заведующая подстанцией Любовь Додонова.

Сейчас на Шатурской подстанции работают 124 специалиста, в том числе 48 водителей. На вызовы ежесуточно выезжают восемь бригад, готовых оперативно оказать помощь людям, чья жизнь находится под угрозой.

Привлекать на работу новых медицинских работников помогают различные меры поддержки, среди которых социальная ипотека и компенсация аренды жилья. Кроме того, во время встреч со студентами медицинского колледжа им рассказывают об условиях труда, показывают современные, хорошо оснащенные машины, чтобы в будущем молодые люди могли заинтересоваться работой на подстанции.