Еще два дома в поселке Здравница под Мытищами капитально отремонтировали

В поселке Здравница, на улице Дубки, прошла выездная проверка работ по капитальному ремонту многоквартирных домов 1-6, которые выполняются в рамках подготовки к отопительному сезону. В мероприятии приняли участие старшие по домам, представители управляющей организации и Фонда капитального ремонта.

В ходе проверки была освещена модернизация тепловой системы, включающая установку узлов регулирования, известных как индивидуальные тепловые пункты. Эти устройства обеспечивают бесперебойную подачу тепла и уже установлены почти в 90% многоквартирных домов округа.

«Подобные устройства уже давно используются в Мытищах и доказали свою эффективность. Они позволяют поставлять горячую воду пользователям с минимальными потерями и настраивать температуру в отдельном доме. Это, в свою очередь, помогает уменьшить оплату за коммунальные услуги», — отметил директор «УЖКХ» Мытищи Александр Хаюров.

На данный момент работы завершены в двух домах, также ведется реконструкция котельной и перекладка сетей. Все необходимые материалы уже завезены, и планируется завершение работ до 15 сентября.

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