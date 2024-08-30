Еще два дома на 2-м Покровском проезде в Котельниках подготовили к зиме

В городском округе Котельники продолжается подготовка к предстоящему отопительному сезону. Обслуживающая компания провела опрессовку и промывку системы теплоснабжения пункта для двух многоквартирных домов на 2-м Покровском проезде.

Заместитель главы Сергей Полевщиков проверил тепловой пункт на 2-м Покровском проезде. Он снабжает теплом многоквартирные дома № 8 и № 9. Компания промыла систему и подготовила ее к предстоящему отопительному сезону. Результаты они отразили в паспорте готовности.

Опрессовки нужны для того, чтобы проверить работоспособность системы к отопительному сезону. Тщательная подготовка поможет избежать аварий в холодное время года.

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