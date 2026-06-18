Еще девять семей получили ключи от новых квартир в Ленинском округе

В жилом комплексе «Новое Видное» ключи от новых квартир вручили девяти семьям из Ленинского городского округа. Ранее они проживали в аварийных и ветхих многоквартирных домах, включенных в программу расселения.

Церемония вручения ключей прошла с участием главы Ленинского городского округа Станислава Каторова и директора кластера группы компаний «Самолет» Андрея Киселева. Новоселы получили полностью готовое для проживания жилье в современном жилом комплексе. Квартиры передаются с отделкой и необходимым оборудованием, поэтому жители могут переехать сразу после оформления документов.

По словам главы муниципалитета, работа по расселению аварийного фонда продолжается сразу по нескольким адресам. В настоящее время в округе идет переселение жителей из 12 домов. Для каждого объекта определен застройщик, утверждены источники финансирования и сроки реализации программы.

«На сегодняшний день у нас 12 домов находятся в расселении, за каждым закреплен свой застройщик, сформирована инвестиционная программа и определены сроки переселения. До сентября этого года компания „Самолет“ переселит жителей одного дома в поселке Володарского и двух домов с платформы Калинина», — сообщил Станислав Каторов.

Новые квартиры оснащены всем необходимым для комфортной жизни. В помещениях выполнен ремонт, установлены большие окна, предусмотрены лоджии и гардеробные. Также подключены инженерные коммуникации, смонтированы варочные плиты, кондиционеры, сантехника и кухонные мойки.

«Получила сегодня однокомнатную квартиру взамен старой. Около десяти лет нам обещали переселение, и наконец это обещание исполнилось. Новая квартира замечательная: все сделано, есть кондиционер, чисто, ничего дополнительно делать не нужно. Мы очень рады», — рассказала участница программы переселения Светлана.

В администрации округа отметили, что обновление жилого фонда остается одним из ключевых направлений работы. Новые жилые кварталы возводят одновременно с объектами социальной инфраструктуры. Вместе с домами строятся детские сады, школы, поликлиники и дороги, что позволяет создавать комфортную городскую среду для будущих жителей.