Еще десять семей в Мытищах получили ключи от новых квартир
Торжественное вручение провели в администрации Мытищ. Новоселье многие семьи планируют отпраздновать до Нового года.
Семьи городского округа Мытищи, чье жилье было признано аварийным, пригласили в конференц-зал администрации, чтобы провести церемонию вручения долгожданных ключей от новых квартир. Приурочили мероприятие к Новому году, ведь это самое подходящее время для исполнения заветных желаний.
«Пусть ваши квартиры станут тем уютным гнездышком, в которых вы будете счастливы», — пожелала новоселам глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.
Отдельно глава Мытищ отметила, что в 2025 году планируется переселить больше 300 семей, что на сотню превышает показатель этого года. Председатель совета депутатов городского округа Мытищи Андрей Гореликов, в свою очередь, пожелал новоселам, чтобы комфортное и уютное жилье стало новым и важным этапом в их жизни.