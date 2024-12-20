Еще десять семей в Мытищах получили ключи от новых квартир

Семьи городского округа Мытищи, чье жилье было признано аварийным, пригласили в конференц-зал администрации, чтобы провести церемонию вручения долгожданных ключей от новых квартир. Приурочили мероприятие к Новому году, ведь это самое подходящее время для исполнения заветных желаний.

«Пусть ваши квартиры станут тем уютным гнездышком, в которых вы будете счастливы», — пожелала новоселам глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.

Отдельно глава Мытищ отметила, что в 2025 году планируется переселить больше 300 семей, что на сотню превышает показатель этого года. Председатель совета депутатов городского округа Мытищи Андрей Гореликов, в свою очередь, пожелал новоселам, чтобы комфортное и уютное жилье стало новым и важным этапом в их жизни.