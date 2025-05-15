Еще четырем школьникам вручили первые паспорта в Шатуре

Заместитель главы муниципалитета Илья Климов поздравил ребят с этим важным событием в их жизни и пожелал успехов, здоровья, уверенности и больших побед. «Обязательно мечтайте! И, конечно, помните, что, кроме прав, теперь у вас появляются и обязанности», — сказал Илья Климов.

Торжественность момента пришли разделить со школьниками их родители. А клирик Никольского храма Артемий Ищенко обратился к участникам торжества с напутствием. Он отметил, что взрослость не определяется возрастом или каким-то документом. Это всегда результат труда, в первую очередь, над собой. «Впереди у вас вся жизнь. Ставьте цели, стремитесь к их достижению, живите активно, и пусть у вас все получится», — пожелал священник ребятам.

Вместе с паспортом школьникам также вручили памятные сувениры, а все участники церемонии сфотографировались на память об этом дне.