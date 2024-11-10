Еще четырем школьникам вручили паспорта во Фрязине

Помимо главного документа гражданина Российской Федерации, из рук руководителя муниципалитета ребята получили поздравительный адрес от губернатора Московской области Андрея Воробьева. Его по праву считают высоким знаком внимания к каждому новоиспеченному гражданину.

По словам Дмитрия Воробьева, с получением паспорта у школьников появляются новые права: право на голосование, путешествия за границу и возможность самостоятельно принимать важные решения. Одновременно с этим приходят и дополнительные обязанности.

«Я искренне пожелал вам бережно относиться к выданному документу, достойно нести высокое звание гражданина Российской Федерации, хорошо учиться, получать качественное образование и обязательно вернуться в наш наукоград», — подчеркнул Дмитрий Воробьев.

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