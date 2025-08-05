Еще четыре водозаборных узла реконструируют в Люберцах

Качество воды улучшится у 71 тысячи жителей Люберец после реконструкции систем водоснабжения и водоотведения в округе. Изменения коснутся домов в Дзержинском, Малаховке и Краскове.

Работы проходят в рамках программы по модернизации систем водоснабжения и водоотведения. В нее включили ВЗУ № 11 в Малаховке, ВЗУ № 21 в Краскове, ВЗУ Nº1 и ВЗУ № 3 в Дзержинском.

Промежуточные результаты озвучили на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с членами областного Правительства и главами муниципалитетов.

«Инфраструктура ЖКХ в Дзержинском имеет высокий износ и требует особого внимания — благодарю региональное правительство за поддержку и включение в программу 2026–2028 годов реконструкции очистных сооружений и канализационного коллектора в городе», — сказал глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Модернизация начнется в этом году и завершится в следующем. Также обновят водозаборный узел «Звездочка» в деревне Мотяково и насосную станцию в поселке Томилино. Кроме того, шесть километров сетей водоснабжения и водоотведения капитально отремонтируют.

В результате всех работ качество воды улучшится у более 274 тысяч жителей муниципалитета.