Еще четыре детские площадки установят во Фрязине в 2024 году

Детские площадки появятся во дворах домов № 3 и № 4 на Московской улице, у дома № 25 на Вокзальной улице, а также большой комплекс установят по губернаторской программе между домами № 3а и № 4а на улице Попова.

Глава Фрязина Дмитрий Воробьев на каждом объекте провел выездное совещание с представителями подрядных организаций и ответственными службами. Один из главных вопросов — сроки исполнения. По двум адресам уже готовы основания для укладки резинового покрытия и установки элементов.

Специалисты Управления капитального строительства округа следили за каждым этапом. Дмитрий Воробьев обещал контролировать ход благоустройства дворовых территорий.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».