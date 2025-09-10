Еще более тысячи онлайн-заявок на проезд грузовиков по МКАД подали в Подмосковье

Владельцы грузовиков более 3,7 тонны могут онлайн оформить пропуск для проезда по МКАД. С начала года это вделали более 1,3 тысячи раз.

Как рассказали в региональном Мингосуправления, услуга доступна в разделе регионального портала «Бизнесу» — «Транспорт» — «Разрешения». Оформить пропуск можно, если автомобиль следует к месту стоянки или перевозит продукты, лекарства и другие грузы для организаций Москвы и области. При оформлении заявки нужно указать срок действия документа и его тип. Дневной пропуск действует с 07:00 до 23:00, а ночной — с 23:00 до 07:00.

В госуслугу внедрен искусственный интеллект, который анализирует приложенные документы. Он проверяет паспорт, водительские права, свидетельство о регистрации машины и диагностическую карту.

Услугу предоставляют бесплатно.