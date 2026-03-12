Еще более тысячи камер системы «Безопасный регион» установили в Подмосковье

В феврале в Подмосковье установили 1,1 тысячи новых камер системы «Безопасный регион». Их разместили в общественных местах, рядом с социальными учреждениями и на подъездах многоквартирных домов.

Камеры обеспечат дополнительные меры защиты жителей. Места размещения устройств определили межведомственные группы.

Больше всего камер в феврале установили в Ленинском и Богородском округах, Наро-Фоминске, Люберцах и Красногорске.

«Система „Безопасный регион“ является незаменимым помощником в обеспечении общественного порядка. Сегодня в Подмосковье к ней подключено более 168 тысяч камер, часть из них — с функциями искусственного интеллекта, что позволяет распознавать лица злоумышленников, а также фиксировать нарушения чистоты и порядка», — сказал руководитель управления региональной безопасности Кирилл Карасев.

Система уже помогла раскрыть 858 преступлений. Благодаря камерам составили 51 протокол об административных правонарушениях.

Видеонаблюдение обеспечивает контроль за порядком и помогает оперативно раскрывать преступления в Подмосковье.