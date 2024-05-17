Еще более тысячи ям отремонтировали во дворах Подмосковья | 360°

Подмосковье 17 мая 2024, 17:08 Еще более тысячи ям отремонтировали во дворах Подмосковья ГУСТ МО

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Коммунальные службы Подмосковья отремонтируют более 575 тысяч квадратных метров ям во дворах в этом году. Они восстановят асфальт и устранят повреждения для комфорта водителей и пешеходов.

Как рассказали в подмосковном ГУСТ, во дворах уже отремонтировали более 220 тысяч квадратных метров асфальта во дворах и внутриквартальных проездах. Там устранили 1,1 тысячи ям. В план внесли адреса, где покрытие износилось и требовало обновления. Так, в Химках отремонтировали более 22 тысяч квадратных метров ям, а в Балашихе — 16 тысяч квадратных метров.

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В этом году работы планируют провести в 33 округах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы в регионе. На сегодняшний день идет работа над 53 дорожными проектами, 23 из них — федерального значения.

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