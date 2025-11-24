Еще более 80 тысяч фонарей подключили к системе умного мониторинга в Подмосковье

Еще более 80 тысяч фонарей подключили к системе умного мониторинга наружного освещения в Подмосковье. Она уже включает 192 тысячи фонарей, 3,9 тысячи распределительных шкафов и 6,6 километра линий, рассказали в региональном Мингосуправления.

«Мы не только расширяем охват „умного“ мониторинга, но и непрерывно развиваем его функционал. Это обеспечивает более надежную работу систем освещения и оперативное устранение неисправностей, что, в свою очередь, способствует созданию безопасной и комфортной городской инфраструктуры», — сказала глава ведомства Надежда Куртяник.

Умная система круглосуточно следит за освещением в Подмосковье. Она получает данные о работе каждого светильника и линии, в том числе показатели энергопотребления. Всю информацию отображают на дашборде.

«В 2025 году система стала еще „умнее“. Теперь она автоматически определяет нужную линию освещения по координатам из обращения. Это нововведение уже помогло корректно идентифицировать более четырех тысяч линий, что ускорило реагирование на запросы жителей», — добавила Надежда Куртяник.

Узнать больше об этой практике можно на портале «Цифровой регион».