Еще 96 медиков устроились на работу в Подмосковье по рекомендации коллег

В Московской области действует дополнительная мера поощрения для сотрудников региональных медучреждений. Они могут получить выплату за привлечение на работу нового врача, фельдшера или медсестры.

Размер выплаты доходит до 128 тысяч рублей — точная сумма зависит от специальности, квалификации и стажа приглашенного специалиста.

«В Подмосковье для медработников действует широкий комплекс мер социальной поддержки — как для давно работающих, так и для молодых специалистов. С начала года по программе „Приведи друга“ в подмосковные медучреждения вышли на работу 96 специалистов: 50 врачей и 46 — средний медперсонал», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Премия делится на две части: половину начисляют сразу после оформления коллеги, а остальное — через три месяца его успешной работы.

Важное условие: новый сотрудник должен быть принят на полную ставку по основной должности и при этом не работать в государственных медицинских организациях Московской области в течение последних шести месяцев.

В регионе также действуют программы «Социальная ипотека», «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Земля врачам» и другие.