Еще 90 тысяч человек прошли реабилитацию после заболеваний в Подмосковье

Жителям Подмосковья доступна бесплатная реабилитация после различных заболеваний. Пройти ее можно в стационарных отделениях, а также в амбулаторных, которые работают на базе поликлиник.

Реабилитация может потребоваться после травм, болезней сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата и органов дыхания.

"Мы проводим масштабную работу по повышению доступности и качества этой помощи. В частности, продолжаем оснащать больницы и поликлиники современным реабилитационным оборудованием. С начала года реабилитацию в Подмосковье прошли более 90 тысяч человек», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Процедуры проводят бесплатно по полису ОМС. Для этого необходимо получить направление у лечащего врача.