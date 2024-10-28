Еще 9 «змеек» установили на ж/д путях в 8 округах Подмосковья

Еще девять специальных ограждений «змейка» установили на железнодорожных пешеходных переходах в Подмосковье с начала года. Новые барьеры оборудовали вблизи станций в Щелкове, Пушкино, Люберцах, Воскресенске, Наро-Фоминске, Домодедове, Можайске и Королеве.

Как рассказали в Министерстве транспорта Московской области, ограждения этого типа устанавливают в местах, где фиксируются наибольшее число нарушений правил перехода через железнодорожные пути. После установки «змеек» удалось снизить количество смертельных случаев.

Всего в Московской области оборудовали 55 подобных ограждений.

В ведомстве добавили, что в рамках мер по снижению смертности на железнодорожных путях строят надземные пешеходные переходы, ликвидируют несанкционированные подходы к железнодорожным путям, устанавливают камеры видеонаблюдения, а также проводят профилактические рейды.

В Минтрансе призвали жителей и гостей региона быть внимательными и осторожными — переходить пути только на разрешающий сигнал светофора по специально оборудованным пешеходным переходам.