Еще 9 тысяч заявок на согласование перепланировки подали онлайн в Подмосковье

В прошлом году жители Подмосковья активно пользовались электронным сервисом для упрощения ремонта жилья. Через региональный портал государственных услуг они подали свыше девяти тысяч заявлений на согласование перепланировки или переустройства помещений.

Перепланировкой считают любые работы, которые меняют границы комнат: строительство или снос стен, перенос дверных проемов. Переустройство же подразумевает замену или перенос инженерных систем.

Найти сервис можно на портале государственных услуг в разделе «Жилье», подразделе «Другое». Подать заявление могут как собственники квартир и нежилых помещений, так и наниматели по договору социального найма.

Для этого необходимо войти в систему через ЕСИА, заполнить форму и приложить к ней все необходимые документы. Услуга бесплатная.

Рассмотрение заявки занимает до восьми рабочих дней. Готовое решение придет в личный кабинет пользователя.