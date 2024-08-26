Еще 9 тысяч нарушений правил торговли устранили в Подмосковье с помощью нейросетей

Стало
Фото: Стало/Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

В Московской области для борьбы с несанкционированной торговлей используется искусственный интеллект. Так, свыше шести тысяч камер системы «Безопасный регион» мониторят оживленные улицы, остановки и другие людные места.

С начала июня благодаря этой технологии в регионе устранили около девяти тысяч нарушений правил торговли. Для легализации бизнеса объекты должны соответствовать установленным требованиям и быть включены в муниципальную схему размещения. В противном случае незаконные постройки демонтируются.

Например, в Орехово-Зуево предприниматель легализовал торговлю, устранив нарушения, а в Жуковском и Воскресенске объекты пришлось снести.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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Изображение нарисовано с помощью нейросети

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