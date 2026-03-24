Еще 9 школьников получили первые паспорта в Солнечногорске

В Музейно-выставочном центре «Путевой дворец» в Солнечногорске состоялась торжественная церемония вручения паспортов. Свой первый главный документ получили девять подростков, достигших 14 лет.

Обладателями паспортов стали шесть юношей и три девушки. С важным событием ребят поздравили первый заместитель главы округа Кирилл Типографщик и депутат Совета депутатов, член фракции «Единая Россия» Светлана Лаврова.

«Дата вручения выбрана неспроста. На днях мы отмечали День воссоединения Крыма с Российской Федерацией. Как тогда жители полуострова сделали свой выбор, вернувшись в родную гавань, так и ребята в будущем, я уверен, будут идти верным путем, станут достойными патриотами своей Родины и просто хорошими людьми», — сказал первый заместитель главы округа Кирилл Типографщик.

Юным гражданам вручили Конституцию Российской Федерации и напомнили о возросшей ответственности, которая приходит вместе с новыми правами.

«Партия Единая Россия заботится о подрастающем поколении и проводит много мероприятий патриотической направленности — юным солнечногорцам важно знать свою историю. Мы живем в великой стране, у нас великие люди. Я надеюсь, что такие события вдохновляют их, и в будущем они оставят свой значимый след в развитии нашего государства», — отметила депутат Совета депутатов городского округа Солнечногорск, член фракции «Единая Россия» Светлана Лаврова.

Учащиеся Солнечногорской детской школы искусств исполнили для гостей и участников инструментальные произведения.