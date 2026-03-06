Еще 9 школьников получили первые паспорта в Красногорске

Этот волнительный момент юные красногорцы и их родители запомнят на всю жизнь.

«Вы — лучшие. Вы — те, на кого мы обязательно делаем ставку. Вы нас не подведете. Мы в вас верим. И, вручая вам паспорта, выполняя эту почетную миссию, искренне хочу вас поблагодарить и с этим поздравить», — обратился к подросткам глава городского округа Дмитрий Волков.

На вопрос, каким должен быть гражданин, у многих ребят сформулирован свой, четкий и грамотный ответ. «Гражданин Российской Федерации должен — уметь любить, уметь дружить, уметь принять свои ошибки и исправлять их», — считает Николай Филимонов.