Еще 9 школьников получили первые паспорта в Коломне

В торжественной обстановке в ЗАГСе девять юных жителей городского округа Коломна получили первые паспорта. Почетным гостем мероприятия стал депутат совета депутатов округа Николай Герлинский, который и вручил подросткам главный документ гражданина России.

Он также обратился к школьникам с напутственным словом.

«Вам, ребята, я хочу пожелать, чтобы эта первая ступенька во взрослую жизнь была очень надежной, чтобы та лестница, которая открывается дальше, вела в светлое и счастливое будущее. Я желаю, чтобы у вас были силы, здоровье, любовь ваших близких, поддержка, и чтобы все мечты, которые у вас есть, сбывались. И главное — чтобы вы были достойными гражданами России», — сказал Николай Герлинский.

Традицию вручать первые паспорта в торжественной обстановке много лет поддерживают в городском округе Коломна. Она позволяет ребятам почувствовать себя причастными к настоящему и будущему страны.