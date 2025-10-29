Еще 9 питьевых колодцев обустроили в Шатуре в 2025 году

Общественные колодцы с питьевой водой есть в нескольких районах Шатуры. В этом году часть из них отремонтировали, также установили и новые объекты.

Специалисты почистили старые колодцы, установили новые бетонные кольца и заменили верхние части сооружения. Работы провели по просьбе жителей в деревнях Денисьяво, Дуреевская, Перхурово, селе Кривандино и рабочем поселке Черусти.

Новый колодец появился в деревне Бармино. Старый источник был изношен уже не подлежал ремонту.

Текущие ремонты провели сотрудники Службы дорожного хозяйства и благоустройства округа. Капитальными обновлениями занимались специалисты подрядных организаций.

Напомним, что сообщить о неудовлетворительном состоянии общественного колодца можно старосте села или деревни. Затем специалисты сформируют перечень колодцев, требующих ремонта.