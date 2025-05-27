Еще 9 модельных библиотек откроют в Подмосковье в 2025 году

В России ежегодно 27 мая отмечают День библиотек. В Московской области сейчас действуют 813 учреждений, где работают свыше трех тысяч человек.

«Библиотеки — это живые сердца наших городов и сел, хранители знаний, культуры и духовных традиций. А библиотекари — настоящие проводники в мир мудрости», — отметил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

В регионе делают все возможное, чтобы учреждения соответствовали современным критериям. Каждый год в Подмосковье открывают модельные библиотеки. Это современные и комфортные пространства, где посетители могут не только читать, но также работать на компьютере и посещать лекции.

«С 2020 года в Московской области открыто 30 модельных библиотек», — уточнил Брынцалов.

В 2025 году в регионе появятся еще девять таких учреждений. Их откроют в Луховицах, Власихе, Электростали, Щелкове, Воскресенске, Зарайске, а также в Богородском, Наро-Фоминском и Раменском округах.

Любителям чтения напоминают, что заказать книги в регионе можно онлайн на портале «Библиотеки Подмосковья».