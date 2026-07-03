Еще 9 млн рублей штрафов за незаконный сброс отходов вынесли в Подмосковье

В Подмосковье продолжается системная работа по пресечению незаконного сброса отходов — ее координирует региональное министерство по содержанию территорий. Особое внимание инспекторы уделяют случаям, когда водители оставляют строительный и крупногабаритный мусор не на оборудованных площадках, а прямо возле контейнерных зон. С начала месяца в регионе вынесли более девяти миллионов рублей штрафов.

Главным помощником в выявлении нарушителей стали камеры системы «Безопасный регион». Они круглосуточно следят за обстановкой рядом с контейнерными площадками и оперативно фиксируют правонарушения. Техника автоматически распознает госномер автомобиля — после этого владельцу выписывают штраф по упрощенной процедуре.

С начала июня 2026 года в регионе зафиксировали 931 случай незаконного сброса мусора, среди них — 126 эпизодов со строительными и крупногабаритными отходами. По итогам проверок вынесено 527 постановлений об административном правонарушении, общая сумма штрафов составила 9,4 миллиона рублей.

Жителям напомнили, что утилизировать отходы нужно в своем населенном пункте, где уже действует договор на вывоз мусора. Контейнеры в соседних поселках рассчитаны строго на местных, и их переполнение нередко приводит к образованию стихийных навалов.

Штрафы за незаконный сброс мусора дифференцированы: граждане могут быть оштрафованы на сумму до 70 тысяч рублей, должностные лица — до 100 тысяч, юридические лица — до 200 тысяч рублей.