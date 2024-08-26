Еще 9 юных жителей Одинцовского округа получили первые паспорта

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов в торжественной обстановке вручил первые паспорта девяти школьникам. Это мероприятие стало традиционным и проходит не первый год.

Торжественная церемония прошла в здании администрации. Андрей Иванов поздравил ребят и их родителей, сказал напутственное слово, а также напомнил о правах и обязанностях, которые появляются с получением первого паспорта.

«Любите и цените свою страну, уважайте ее законы, изучайте литературу, историю, культуру. Нам с вами безмерно повезло — родиться в России, стать наследниками колоссального сокровища, накопленного многими и многими поколениями наших предков», — обратился к ребятам глава Одинцовского городского округа.

Помимо главного подарка — паспорта, по традиции каждому вручили книгу Николая Карамзина «История государства Российского». Кроме того, после официальной церемонии у ребят была возможность сделать памятные фото.

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