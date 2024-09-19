Глава Ногинска вручил первые паспорта еще 9 школьникам

Торжественная церемония вручения паспортов гражданам Российской Федерации прошла в молодежном центре «Юность». Этот день стал знаменательной датой для девяти юных жителей Богородского округа.

Торжественные вручения паспортов гражданина РФ проходят ежемесячно. Вместе с ребятами на церемонии присутствуют их родители. Дополнительно юношам и девушкам вручили Конституцию Российской Федерации, напомнив, о важности знания основного закона государства.

«Вы получаете документ, который пройдет с вами по всей жизни. Он будет помогать вам, фиксировать важные моменты вашей биографии». Он также акцентировал внимание на правах и обязанностях гражданина России, » — поздравил ребят депутат Богородского городского круга Павел Ермилов.

Записаться на торжественное вручение паспорта Российской Федерации можно при оформлении государственной услуги в МФЦ сообщить о своем желании специалисту, который принимает документы.

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