Еще 9 дворов комплексно благоустроили в Дубне

Подрядчик вышел на финишную прямую по комплексному благоустройству девяти дворовых территорий в Дубне. Сейчас заканчивают установку крытых велопарковок во дворах Институтской части.

Всего их будет здесь одиннадцать. На этом работы по комплексному благоустройству девяти дворовых территорий — шести в Левобережье и трех в Институтской части — завершат.

За лето и осень здесь обустроили асфальтовое покрытие, тротуары, освещение и зоны отдыха. Все работы проводились по согласованию с жителями. Именно по их просьбам были сделаны новые тротуары, где ранее были народные тропы.

Также высажено более тысячи деревьев и кустарников, в том числе пузыреплодника, из которого хорошо формируется живая изгородь — она отделяет зону отдыха и проезжую часть.