Еще 9 дворов комплексно благоустроили в Дубне
Подрядчик вышел на финишную прямую по комплексному благоустройству девяти дворовых территорий в Дубне. Сейчас заканчивают установку крытых велопарковок во дворах Институтской части.
Всего их будет здесь одиннадцать. На этом работы по комплексному благоустройству девяти дворовых территорий — шести в Левобережье и трех в Институтской части — завершат.
За лето и осень здесь обустроили асфальтовое покрытие, тротуары, освещение и зоны отдыха. Все работы проводились по согласованию с жителями. Именно по их просьбам были сделаны новые тротуары, где ранее были народные тропы.
Также высажено более тысячи деревьев и кустарников, в том числе пузыреплодника, из которого хорошо формируется живая изгородь — она отделяет зону отдыха и проезжую часть.
Каждый двор теперь максимально зеленый, хорошо освещен, с обустроенными парковочными пространствами и зонами отдыха.
«Работы по комплексному благоустройству мы начали еще зимой со встреч с жителями. Вместе с ними согласовали все шаги, выбрали приоритетные задачи. В первую очередь ориентировались на вопросы безопасности: отремонтировали дороги, сделали освещение, обустроили парковки. Но и зонам отдыха также уделили особое внимание. Для детей — обустроили площадки, для подростков — поставили тренажеры, для людей старшего возраста — установили скамейки в зеленых уголках дворов», — сообщил глава Дубны Максим Тихомиров.
Отметим, сейчас формируется список территорий, где в 2026 году пройдут работы.