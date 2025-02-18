Еще 9 дворов благоустроят в Воскресенске в 2025 году

Программу по комплексному благоустройству дворовых территорий продолжают реализовывать в Воскресенске. В этом году новый облик получат девять дворов.

Во дворах появятся новый асфальт, бордюры, а также парковки, входные группы и проезды. К примеру, обновления произойдут уже этим летом на придомовой территории дома № 4 по улице Суворова в деревне Степанщино.

Работы пройдут при поддержке губернатора региона. Накануне с жителями населенного пункта пообщался о грядущем ремонте глава городского округа Воскресенск секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.

Кроме того, в этом году планируют заменить на новые 14 детских игровых площадок. Четыре их них установили по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Ранее мы рассказывали о том, что главный дом усадьбы Кривякино в Воскресенске обновят к осени 2025 года.