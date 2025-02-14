Главный дом усадьбы Кривякино в Воскресенске обновят к осени 2025 года

Усадьба Кривякино, известная своим живописным парком, привлекает множество туристов и жителей Московской области. По словам начальника управления культуры администрации городского округа Воскресенск Елены Баклушиной, после реставрации культурный центр займется организацией экскурсий и выставок. Ремонт дома завершат к осени этого года.
В планах также проведение различных культурных мероприятий. Это особенно важно для Воскресенска, так как в городе пока нет учреждений с официальным музейным статусом.
Специалисты уже восстановили оригинальные цвета стен и элементы лепного декора главного дома. Особое внимание уделили воссозданию облика старинных печей. Для этого мастера использовали фрагменты изразцов конца девятнадцатого века.
После реконструкции специалисты благоустроят прилегающую к дому территорию.
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