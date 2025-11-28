Еще 9 дворов благоустроили в Солнечногорске в 2025 году

В Солнечногорском городском округе подвели итоги программы по комплексному благоустройству дворов, которая сейчас реализуется в Подмосковье. Все работы по девяти запланированным адресам выполнены в полном объеме. В рамках программы специалисты привели в порядок свыше четырех тысяч квадратных метров тротуаров, заменили более 13 тысяч кв. метров асфальта на внутридворовых проездах и оборудовали более 2800 кв. метров новых парковочных мест.

Ярким примером проделанной работы стал двор у дома № 26 в поселке городского типа Андреевка. Новое асфальтовое покрытие, замена бордюров и тротуаров, подъездные пути к входным группам зданий — итоги деятельности, осуществленной на этом участке.

«По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева и при поддержке правительства региона мы комплексно благоустроили девять дворов за этот год. Выполненные работы существенно повысят качество жизни для населения в округе: обеспечат безопасность передвижения, создадут более комфортные условия для проживания», — отметил первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Виталий Тушинов.

Добавим, что работы были проведены по следующим адресам: в деревне Толстяково во дворе у домов № 33 и 35, в деревне Кривцово у дома № 22 и у домов № 23 и 24, в деревне Якиманское у дома № 4 по улице Д/О Прибрежный, у домов № 31 и 32 и у дома № 30 в поселке Смирновка, в деревне Радумля в микрорайоне Механический завод во дворе у домов № 1, 4, 14, 15, у дома № 5 на улице Молодежная в Солнечногорске.