Еще 85 проектов замены импорта запустят в Подмосковье в этом году | 360°

Подмосковье 16 мая 2024, 15:36 Еще 85 проектов замены импорта запустят в Подмосковье в этом году Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

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Инвесторы заявили о реализации почти 300 проектов импортозамещения в Подмосковье. Об этом на 84-м заседании Мособлдумы сообщила заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

«В Подмосковье заявлено 299 проектов импортозамещения, реализация которых позволит создать около 28 тысяч рабочих мест для жителей региона. Суммарный объем инвестиций по ним составляет порядка 280 миллиардов рублей. 77 проектов мы уже запустили, в этом году к реализации запланировано еще 85», — рассказала Зиновьева.

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Регион наращивает производство собственной продукции в таких важных отраслях как фармацевтика и медицина, пищевая промышленность и сельское хозяйство, машиностроение и электроника. В разных городах строятся заводы, которые смогут заменить товары из-за рубежа.

Импортозамещение — по-прежнему один из приоритетов в экономике, напомнил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Инвестблок подмосковного правительства продолжает активную работу по привлечению новых инвесторов.

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