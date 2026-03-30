Еще 800 жителей Подмосковья прошли бесплатный онкоскрининг

День открытых дверей прошел в субботу, 28 марта, в центрах амбулаторной онкологической помощи Подмосковья. Бесплатный онкоскрининг могли пройти все желающие старше 18 лет.

Такие мероприятия проводят в регионе ежемесячно.

«Это позволяет быстро и в удобном формате пройти диагностику на наличие онкозаболеваний и получить информацию о состоянии собственного здоровья. В минувшую субботу онкоскрининги прошли 797 человек, у 23 из них были выявлены патологии, их направили на углубленную диагностику. Всего с начала года обследования в Дни открытых дверей в ЦАОПах прошли свыше 2,3 тысячи человек», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Женщинам предлагали пройти маммографию или УЗИ молочных желез, а также цитологическое исследование. Мужчинам же был доступен ПСА-тест. Также пациентам давали консультации врачи-онкологи.

Кроме того, всем желающим предоставляли возможность пройти обследование на новообразования кожи, пищеварительной системы и дыхательных путей.

Дополнительные сведения о работе онкологической службы региона публикуют на специализированном портале.