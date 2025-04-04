Еще 800 подростков получили первые паспорта в Подмосковье за месяц

Свыше 800 юных жителей Подмосковья получили первые паспорта в торжественной обстановке в марте. В региональном Мингоспрулавления напомнили, что нужно для оформления документа.

Подать заявление на получение паспорта можно через МФЦ, а также МВД в течение 90 дней после 14-летия. Для этого нужно иметь при себе свидетельство о рождении, документ, подтверждающий гражданство, две фотографии 3,5×4,5 сантиметра, квитанцию об оплате госпошлины.

Чтобы получить документ в торжественной обстановке нужно сообщить о своем желании сотруднику МФЦ.

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