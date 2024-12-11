Еще 800 новогодних подарков подготовили для детей бойцов СВО в Подольске

Подольский машиностроительный завод «ЗИО» по инициативе генерального директора Максима Сдобнова передал в администрацию 800 новогодних подарков для детей из льготных категорий. Их получат семьи участников СВО, беженцы, дети-инвалиды и семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

Подольский машиностроительный завод на протяжении многих лет оказывает помощь, в том числе передает гуманитарную помощь в зону специальной военной операции.

Администрация города вручит новогодние подарки на представлениях к Новому Году и Рождеству для многодетных, малообеспеченных, опекунских семей, семей, воспитывающих детей-инвалидов, семей военнослужащих и мобилизованных граждан, а также семей, проживающих в пунктах временного размещения.

Отметим, 24 декабря волонтеры посетят детей в Подольской городской больнице в рамках акции «Дед Мороз приходит в гости», а 2 и 3 января в Ледовом дворце «Витязь» пройдет Новогодний турнир по специальному хоккею для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий. Она обновляется ежедневно.

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