Еще 80 врачей и фельдшеров начали работать в селах Подмосковья с начала года

В Подмосковье продолжается реализация программы «Земский доктор/Земский фельдшер». Медики, решившие работать в небольших городах и сельской местности, могут рассчитывать на материальную поддержку.

Для врачей предусмотрена единовременная выплата в размере миллиона рублей, для среднего медицинского персонала — 500 тысяч рублей. Если специалист выбирает работу в труднодоступных или удаленных районах, сумма увеличивается и достигает полутора миллионов рублей для врачей и 750 тысяч — для фельдшеров и медсестер.

«Важно повышать доступность медицинской помощи не только в городской черте, но и в сельской местности. С начала года по программе „Земский доктор/Земский фельдшер“ на работу в сельскую местность трудоустроены свыше 80 медицинских работников — это и врачи, и средний медицинский персонал», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Программа охватывает широкий круг специалистов: от терапевтов, педиатров и врачей общей практики до акушеров-гинекологов, онкологов, неврологов и рентгенологов. Чтобы присоединиться к проекту, необходимо обратиться в кадровую службу медицинской организации.

Дополнительную информацию о программе и других мерах поддержки медиков можно найти на сайте.