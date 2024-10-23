Еще 80 новых остановок с павильонами обустроили на дорогах Подмосковья

«Мосавтодор» обустроил около 80 новых остановочных площадок с павильонами на региональной сети с начала года. Работы выполнили по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

«Площадки с павильонами, скамейками и урнами установили более чем в 20 округах. За год устроят порядка 140 таких остановок, работы завершат в декабре», — рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Алексей Гержик.

В Минтрансе Подмосковья рассказали, что павильоны бывают двух видов. Для междугородних маршрутов их делают из перфорированной металлической панели с металлическим каркасом. Такие появились, например, в деревнях Ольховец и Лечищево.

В черте города обустраивают павильоны городского стандарта из ударопрочного стекла с металлическим каркасом и крышей. Такие сделали, например, на улице Мира в Мытищах и на Стрелецкой улице в Кашире.

Движение на 20 новых дорожных объектах Подмосковья запустят в этом году, отметил губернатор Андрей Воробьев. В их числе — путепроводы МЦД в Быково и Аникеевке, Северный обход Лобни и другие проекты.