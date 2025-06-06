Еще 8 водоемов очистят в Люберцах в 2025 году

В городском округе Люберцы продолжается санитарная расчистка водных объектов. В этом году приведут в порядок восемь водоемов. В течение трех дней завершат работы на Директорском пруду в СНТ.

На этой неделе подрядчик очистил Токаревский пруд на Старой улице.

«Близится к завершению санитарная расчистка Директорского пруда на территории СНТ „Ручеек“. В работах задействованы высококвалифицированные специалисты и многофункциональная машина-амфибия. Производится уборка опавшей листвы, извлечение топляков, удаление поваленных деревьев и бытового мусора. Из воды поднимают железобетонные конструкции, рельсы, трубы и другие тяжелые предметы. Все собранные отходы вывозятся на специализированную площадку», — сообщила исполняющая обязанности заместителя главы городского округа Люберцы Ирина Курчигина.

После расчистки на пруду установят дом для уток.

В 2024 году в Люберцах очистили 12 водоемов. В настоящее время ведется их текущее содержание.