Еще 8 участков автодорог отремонтировали в Солнечногорске

Ремонт региональных дорог завершили в Солнечногорски. За этот сезон специалисты «Мосавтодора» уложили свыше 33 километров нового покрытия на восьми участках.

Самым протяженным участком ремонта стало Обуховское шоссе — от Пятницкого шоссе до трассы М-10 «Россия». Его длина составила почти 12 километров. Новый асфальт уложили от Пятницкого шоссе до улицы Михайловка, от Ленинградского шоссе до деревни Хметьево, на улице Усадебный Проезд в деревне Бакеево, на улице Школьная в поселке Поварово и на Пятницком шоссе в деревне Обухово.

За ремонт участков от поселка Менделеево до Ленинградского шоссе, а также Тимоновского шоссе от остановки «Дом рыбака» до улицы Центральной в деревне Тимоново жители голосовали на портале «Добродел». На всех этих локациях дорожные службы укрепят обочины и нанесут разметку.

«Помимо региональных дорог уже в ближайшее время завершим ремонт участков и муниципальных дорог. Всего их 23. Все дороги обеспечивают подъезд к школам, детским садам, домам культуры, больницам и автостанции, федеральным трассам и другим населенным пунктам», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Антонина Ларина.