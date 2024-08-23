Еще 8 участков автодорог отремонтировали в Солнечногорске

Минтранс МО
Фото: Минтранс МО

Ремонт региональных дорог завершили в Солнечногорски. За этот сезон специалисты «Мосавтодора» уложили свыше 33 километров нового покрытия на восьми участках.

Самым протяженным участком ремонта стало Обуховское шоссе — от Пятницкого шоссе до трассы М-10 «Россия». Его длина составила почти 12 километров. Новый асфальт уложили от Пятницкого шоссе до улицы Михайловка, от Ленинградского шоссе до деревни Хметьево, на улице Усадебный Проезд в деревне Бакеево, на улице Школьная в поселке Поварово и на Пятницком шоссе в деревне Обухово.

За ремонт участков от поселка Менделеево до Ленинградского шоссе, а также Тимоновского шоссе от остановки «Дом рыбака» до улицы Центральной в деревне Тимоново жители голосовали на портале «Добродел». На всех этих локациях дорожные службы укрепят обочины и нанесут разметку.

«Помимо региональных дорог уже в ближайшее время завершим ремонт участков и муниципальных дорог. Всего их 23. Все дороги обеспечивают подъезд к школам, детским садам, домам культуры, больницам и автостанции, федеральным трассам и другим населенным пунктам», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Антонина Ларина.

Минтранс МО
Фото: Минтранс МО

Ремонт региональных дорог провели в рамках президентского проекта «Безопасные и качественные дороги».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что развязку между Володарским и Каширским шоссе построят в декабре.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Фейк: ВС России по ошибке уничтожили свою же машину пехоты под Курском

Nikita Tsitsagi/news.ru

Моди мира. Зачем индийский премьер приехал в Киев

Pib /Press Information

По ком звонят санкции? Как дешевая российская рыба стала для европейцев «золотой»

Sina Schuldt/dpa

Курская битва: когда мы окончательно сосредоточились

Великая Отечественная война, Курская битва. Атака соединений 5-й Гвардейской танковой армии в районе Прохоровки

Диана Буцко. Как проживавшая в России журналистка оказалась на стороне Украины

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте